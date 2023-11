Vorwürfe gegen Gewinner Schenk OB-Wahl in Bitterfeld-Wolfen: AfD zweifelt Gültigkeit des Wahlergebnisses an

Die AfD hat am vergangenen Freitag Einspruch gegen die Gültigkeit der Oberbürgermeisterwahl in Bitterfeld-Wolfen eingelegt. Das teilte der AfD-Kreisvorsitzende Daniel Roi am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Der Stadtwahlleiter von Bitterfeld-Wolfen prüft die Vorwürfe.