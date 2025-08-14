Petersroda, Burgkemnitz und Thurland gestalten ein sommerliches Wochenende, das mit Sportwettbewerben, Musik, Tanz, Vereinsaktionen und kulinarischen Höhepunkten punktet. Was wo geplant ist.

Von Jägerlatein bis Partyhits: So wird in Petersroda, Burgkemnitz und Thurland am Wochenende gefeiert

Die schattigen Plätze unter Bäumen sind beim Heimat- und Jägerfest seit Jahren besonders begehrt.

Bitterfeld/MZ. - An diesem Augustwochenende schlägt das Herz der Region gleich an drei Orten im Festtakt. In Petersroda, Burgkemnitz und Thurland werden Zelte aufgebaut, Bühnen hergerichtet, Grills befeuert und Bierbänke in Reih und Glied gestellt. Noch bevor der erste Musikakkord erklingt, liegt Vorfreude in der Luft. Wer Lust auf ausgelassene Stimmung, handgemachte Musik, deftige Spezialitäten und Begegnungen unter freiem Himmel hat, muss sich entscheiden – oder gleich alle drei Dorffeste besuchen.