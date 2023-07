Am 31. Juli zeigt sich der Greppiner Ortsteil Wachtendorf in Feierlaune. Der Erlebnisgarten wird zehn Jahre alt. Womit er sich einen Namen gemacht hat.

Wachtendorf/MZ - Steffi Heinrich kann sich noch genau an die Anfänge des Erlebnisgartens in Wachtendorf erinnern. Sie hat kurz nach dem Startschuss vor zehn Jahren dort ihre Arbeit aufgenommen, „Es war ein Auslauf für Hühner“, sagt sie und ist stolz darauf, was in den Jahren alles passiert ist.

5.000 Quadratmeter Erlebnis Natur

„Die zehn Jahre sind wie im Fluge vergangen.“ Sie weiß aber auch, dass nur durch das Engagement der vom Jobcenter geförderten Teilnehmer so viel geschaffen werden konnte. Anfangs sei es nur ein Erlebnisgarten gewesen, in dem Schul- oder Kindergartengruppen etwas von der Natur und dem Wachsen der Früchte erfahren haben, erinnert sich die Frau, die eigentlich von Beruf Lebensmitteltechnikerin ist. Doch die Arbeit in dem 5.000 Quadratmeter großen Garten habe ihr viel Spaß gemacht, so dass sie sich in dieser Richtung qualifiziert hat. Mittlerweile sei der Erlebniswald hinzu gekommen und als Hilfe sei der gelernte Forst-Ingenieur Thomas Richter mit ins Team eingestiegen. Man sei eine gute Mannschaft und könne sich auf die zehn Teilnehmer verlassen. „Sie gehen mit Verstand und Ideenreichtum an die Arbeit“, erzählt Steffi Heinrich.

Zum Zehnjährigen habe man sich etwas Besonderes einfallen lassen. Es sollte etwas sein, das von außerhalb gut zu sehen ist und auf den Erlebnisgarten hinweist, sind sich die beiden Angestellten der Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg) einig. Und wenn sich dann am 31. Juli von 10 bis 14 Uhr die Türen öffnen, erwartet die Besucher nicht nur ein großer Garten mit vielen Eindrücken, sondern auch ein kleines buntes Programm. Die kleinen der Kita Pusteblume aus Wolfen-Steinfurt haben ein Programm vorbereitet, und im rollenden Waldmobil der Jägerschaft könne man Interessantes lernen. „Wir wünschen uns, dass an diesem Tag viele Menschen kommen und mit uns gemeinsam das Geschaffene Revue passieren lassen“, sagt Heinrich.

Beliebtes Ziel für Wander- und Projekttage

Der Garten soll aber nicht nur an solchen Tagen seine Pforten öffnen, sondern vor allem für Kinder ein Lehrgarten sein, wünschen sich die Akteure vor Ort. Viele Schulklassen hätten die Möglichkeit schon genutzt, sich im Rahmen von Wander- oder Projekttagen im Garten umzusehen und auch die unterschiedlichsten Früchte zu naschen. „Aus diesem Grund bauen wir viele Obst- und Gemüsesorten an“, beschreibt Steffi Heinrich die Arbeit. „Wenn die Kinder sehen, wo die Kartoffeln oder Möhren herkommen, gewinnen sie hoffentlich Interesse daran und können sich mehr auf gesunde Ernährung konzentrieren“, das wünschen sich Heinrich und Richter. „Dann haben wir viel geschafft.“