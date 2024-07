Roitzsch wie es badet, feiert, singt und lacht – das kann jeder erleben, der am Samstag, 6. Juli, ab 14 Uhr, ins Volksbad Roitzsch zum alljährlichen Badfest kommt.

Vom Arschbombenwettbewerb bis zum Drachenbootrennen: Traditionelles Badfest in Roitzsch steht an

Das Freibad in Roitzsch feiert alljährlich ein spritziges Sommerfest und zudem ist man stolz auf das bald 100-jährige Bestehen des Volksbades.

Roitzsch/MZ. - Roitzsch wie es badet, feiert, singt und lacht – das kann jeder erleben, der am Samstag, 6. Juli, ab 14 Uhr, ins Volksbad Roitzsch zum alljährlichen Badfest kommt. Auch in diesem Jahr wird wieder, wie gewohnt, so einiges für Groß und Klein geboten.