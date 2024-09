Seit vergangenem Montag ist die Landesstraße 141 zwischen Schrenz und Brachstedt vollständig gesperrt. Was das für Autofahrer und den Busverkehr bedeutet.

Vollsperrung der L141 bei Schrenz: Straße wird in den kommenden Wochen komplett saniert

Schrenz/MZ. - Seit vergangenem Montag ist die Landesstraße 141 zwischen Schrenz und Brachstedt vollständig gesperrt. Bis Mitte Oktober werden auf der Strecke umfassende Sanierungsarbeiten durchgeführt. Betroffen ist der Abschnitt ab der Kreisgrenze des Saalekreises bis zum Ortseingang von Brachstedt.

Die Straße, die seit Jahren erhebliche Schäden aufweist, wird einer Deckensanierung unterzogen. In den vergangenen Tagen wurde die alte Asphaltdecke abgefräst und zur Wiederverwertung abgefahren. Im nächsten Schritt folgt die Aufbringung einer neuen Fahrbahndecke. Abschließend werden die Seitenstreifen stabilisiert und eine reflektierende Straßenmarkierung angebracht. Um den Verkehr während der Vollsperrung zu gewährleisten, wurde eine Umleitung eingerichtet. Diese führt über die Kreisstraßen K 2136 und K 2135 sowie die Landesstraßen L 143 und L 141. Die Umleitung erstreckt sich unter anderem über die Orte Niemberg, Schwerz und Spören.

Aufgrund der Vollsperrung der L 141 kommt es außerdem zu Änderungen im Busverkehr. Besonders betroffen sind die Linien 350 und 356, bei denen es während der Bauarbeiten zu Haltestellenausfällen kommt. In Schrenz, Neue Siedlung sowie an den Haltestellen Siegelsdorf und Rieda, Th.-Müntzer-Straße wird der reguläre Betrieb eingestellt. Die Linie 439 übernimmt in diesem Zeitraum die Bedienung der betroffenen Haltestellen, um insbesondere den Schülerverkehr weiterhin sicherzustellen.

Die Baumaßnahmen sollen die Verkehrssicherheit auf der maroden Landesstraße 141 verbessern. Die Arbeiten verlaufen planmäßig und sollen bis zum 11. Oktober abgeschlossen sein.