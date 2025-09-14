Seit 2021, hier ein Bild aus dem MZ-Archiv, ist die Skaterbahn das Herz der Freizeitanlage in Pouch. Skater, Sprayer und kreative Geister sind hier am Samstag genau richtig. Ein Tag voller Action wartet.

Bitterfeld/MZ. - Zu Hause bleiben muss an diesem Wochenende niemand. Der Veranstaltungskalender des Altkreises Bitterfeld ist prall gefüllt. Die MZ hat ein paar Vorschläge, was es zu erleben gibt.

1 Pouch: Ein Tag voller Action, Farbe und allerhand positiver Vibes Die Freizeitanlage am Ortsausgang von Pouch in Richtung Löbnitz wird am Samstag zur angesagten Adresse für Skater, Sprayer und andere kreative Geister. Initiiert von Jugendbeirat der Gemeinde Muldestausee startet punkt 10 Uhr der Skate-Workshop für alle Schwierigkeitslevels. Es folgt bis 17 Uhr eine Graffiti-Session und die Pros Grip Tape Art zum Selbermachen. Lust? Dann einfach die Anmeldung unter Telefon 0151/29 21 10 87 klarmachen, teilen die Jugendgemeinderäte mit.

2 Muldenstein: Förderverein lädt zum Schloss- und Lutherfest Das 8. Schloss- und Lutherfest findet am Samstag in Muldenstein statt, gleichzeitig feiert der Förderverein Herrenhaus Muldenstein sein zehnjähriges Bestehen. Los geht es um 14 Uhr. Es wird ein buntes Programm für Groß und Klein geboten. Es wird zudem jede Menge musikalische Highlights, leckere Cocktails und erfrischende Getränke sowie köstliches Essen geben, erläuteret der Verein auf seiner Facebookseite.

3 Zörbig: Führungen zeigen wie schön das Baden 2026 wird Mit einem Tag des offenen Bades wird in Zörbig am Samstag das sanierte Freizeitbad erstmals in seiner vollen Pracht präsentiert. Dafür wurden die Becken extra mit Wasser befüllt. Gebadet werden kann allerdings nicht. Zwischen 14 und 17 Uhr werden aber Mitarbeiter der Stadt die neugierigen Besucher durch das neue Bad führen und über die Arbeiten und die Neuerungen berichten. Per Bildershow werden die ereignisreichen vergangenen Jahre in Erinnerung gebracht. Der Sprung ins kalte Wasser ist mit der Wiedereröffnung im kommenden Jahr geplant.

4 Wolfen: Orgelklänge zwischen Tradition und Moderne In der evangelischen Johanneskirche Wolfen findet am Samstag, um 16 Uhr ein besonderes Orgelkonzert statt. Unter dem Titel „Von Bach bis Moderne“ präsentiert Organist Florian Zschucke Werke aus mehreren Jahrhunderten. Auf dem Programm stehen Kompositionen des Barockmeisters Johann Sebastian Bach ebenso wie romantische und zeitgenössische Stücke, die die Vielseitigkeit der Orgel erlebbar machen. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Kollekte erbeten. Damit bietet sich die Gelegenheit, in stimmungsvoller Atmosphäre die ganze Bandbreite der Orgelmusik zu erleben.

5 Gröbern: DDR-Fahrzeuge bitten knatternd zur Ausfahrt Alle Nostalgiker und Oldtimerliebhaber und DDR-Verrückte können am Samstag den Sportplatz in Gröbern ansteuern. Dort wird ab 10 Uhr zum Ostfahrzeugtreffen eingeladen. Egal ob zwei oder vier Räder – es wird eine gemeinsame Ausfahrt geben. Und während die einen in Erinnerungen schwelgen, können sich andere mit kühler Weinschorle erfrischen. Für die kleinen Fans gibt es Luftballon-Unterhaltung von Clown Ballontelli. Der Eintritt ist frei.