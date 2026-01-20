Der 2. Europäische Friedenslauf verbindet drei Partnerstädte und führt durch drei Länder. Der Startschuss fällt erstmals in Frankreich. Warum die Läufer Paris trotzdem links liegenlassen.

OB Armin Schenk gab den Teilnehmern des 1. Europäischen Friedenslaufs Bitterfelder Bernstein als Geschenk für Fürst Albert mit auf den Weg nach Monaco.

Bitterfeld/MZ. - Ein doppeltes Zeichen will der Bitterfelder Verein „Zukunft Frieden“ in diesem Jahr mit seinem Friedenslauf setzen. Zum einen ist das Sportevent ein klares Statement für den Frieden. Zum anderen bestärkt es den Gedanken eines einheitlichen Europas. Und das auf der persönlichen Ebene. Denn die Strecke verbindet mit Vierzon, Witten und Bitterfeld-Wolfen drei Partnerstädte und führt zudem durch Frankreich, Belgien und Deutschland. Damit ist er der 2. Europäische Friedenslauf des Vereins. Der erste ging 2024 von Bitterfeld nach Monaco.