Um leistungsfähige Internetanschlüsse zu haben, kooperiert die Gemeinde Muldestausee mit Unsere Grüne Glasfaser. Wie es nun weitergehen soll.

Viel schneller im Netz unterwegs - Erste Anschlüsse ans Glasfasernetz in Muldestausee

In der gesamten Gemeinde Muldestausee wird derzeit ein modernes und schnelles Glasfasernetz aufgebaut.

Muldenstein/MZ. - Einwohner und Gewerbetreibende sollen in der Gemeinde Muldestausee flächendeckend vom schnellen Internet profitieren. Verantwortlich für den Netzausbau ist das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG). Das wiederum hat die Firma Netel für die Realisierung des Ausbaus gebunden. Jetzt sind erste Meilensteine erreicht.