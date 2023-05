Mit einer Videoüberwachung will der Ortschaftsrat Vandalismus und Straftaten an der Schnittstelle Bahnhpf Wolfen eindämmen. Doch werden dagegen datenschutzrechtliche Bedenken laut. Wie geht es nun weiter?

Videoüberwachung in Wolfen? Kamera-Plan am Bahnhof sorgt für heftige Kontroverse

Wolfen/MZ - Der Streit über die vom Ortschaftsrat Wolfen geforderte Videoüberwachung an der Schnittstelle Bahnhof Wolfen geht in die nächste Runde. Mit der Maßnahme, so Ortsbürgermeister André Krillwitz (Pro Wolfen), soll das städtische Eigentum besser vor Graffiti und Vandalismus geschützt werden. Doch das Vorhaben ist wegen des massiven Eingriffs in das Leben unbeteiligter Bürger sehr umstritten. Darum hatte der Stadtrat eine Stellungnahme des Landesdatenschutzbeauftragten gefordert.