Mehrere Zeugen haben am Sonntag auf der A9 die Polizei gerufen. Ein BMW-Fahrer hatte zuvor andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Thurland/MZ. - Auf der A9 bei Thurland haben Polizeibeamte am Sonntag, 19. Oktober, einen völlig verwirrten 83-jährigen BMW-Fahrer gestoppt.

Die Beamten waren gegen 12.30 Uhr alarmiert worden. Zeugen hatten zuvor zwischen den Anschlussstellen Wolfen und Thurland ein Auto mit ungewöhnlicher Fahrweise gemeldet. Ein BMW-Fahrer hatte mehrfach unangekündigt seine Spur gewechselt, konnte die Fahrspur nicht halten und hatte insgesamt auch den den rückwärtigen Verkehr nicht beachtet. Andere Verkehrsteilnehmer mussten durch Ausweichen mehrfach eine Kollision vermeiden. Ein Seitenspiegel war zudem dauerhaft eingeklappt.

Die Beamten vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst konnten den BMW stoppe. Bei der Kontrolle zeigte sich der Fahrer verwirrt und desorientiert. Ein Gespräch mit klaren, schlüssigen Antworten des Fahrers war nicht möglich. Dem Rentner wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt. Der BMW wurde umgesetzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.