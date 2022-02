Verpuffung im Gewerbegebiet Großzöberitz: Mitarbeiter muss mit Verbrennungen in Klinik

Großzöberitz/MZ - Ein Mitarbeiter der Firma IVT (Industrie-Veredelungstechnik) im Gewerbegebiet Großzöberitz ist am Donnerstag, 10. Februar, gegen 10.45 Uhr bei einer Verpuffung verletzt worden. Nach MZ-Informationen hatte der Mann dabei sehr viel Glück. Er wurde mit nur leichten Verbrennungen ins Krankenhaus Bergmannstrost nach Halle zur weiteren Behandlung transportiert.

Nach ersten Informationen der Feuerwehr hatte sich bei Arbeiten in einer Werkhalle Aluminiumpulver oder -staub entzündet, so dass es danach zu einer Verpuffung gekommen war. Da brennendes Aluminium mit Wasser nicht gelöscht werden kann, haben die Kameraden bereit stehenden Sand und Spezialfeuerlöscher zum Ersticken des brennenden Materials verwendet. „Wir haben die Flammen so weit eingedämmt, dass kein weiterer Schaden entstehen konnte und das Feuer kontrolliert abbrennen lassen“, sagte Einsatzleiter Stephan Reiche aus Großzöberitz.

Über die Ursachen der Verpuffung und den entstandenen Sachschaden konnte seitens des Betriebes noch keine Auskunft gegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Firma IVT ist ab dem 1. Januar 2020 aus der Firma Aluva hervorgegangen und befasst sich mit der Veredelung von Metallen.