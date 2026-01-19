Verbio warnt vor möglichen Gerüchen - Was auf dem Gelände der Biogasanlage in Zörbig geplant ist

Zörbig/MZ/cze. - Das Unternehmen Verbio in Zörbig startet am Montag, 19. Januar, umfangreiche Revisionsarbeiten an einem der Fermenter der Biogasanlage. Das hat die Firma laut Bürgermeister Matthias Egert (CDU) mitgeteilt.

Bei diesen Arbeiten wird demnach unter anderem der Behälter komplett entleert. Nach bisherigen Erfahrungen könne sich dies über mehrere Wochen hinziehen. „Im unmittelbaren Arbeitsbereich der Entleerung kann es zu Geruchsemissionen kommen“, teilt Verbio weiter mit. Man habe aber das Ziel, den Zeitraum möglichst kurz und die Emissionen möglichst gering zu halten.