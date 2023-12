Bitterfeld/Bobbau/MZ. - Zwei Verkehrsunfälle haben zu beträchtlichem Sachschaden geführt. Das hat die Polizei am Sonntag bestätigt.

Demnach krachte es zunächst am Freitag gegen 13.40 Uhr in der Bitterfelder Bismarckstraße. Dort waren der 52-jährige Fahrer eines Lkw Mercedes und ein 69-jähriger VW-Fahrer aus Richtung Friedensstraße in Richtung Brehnaer Straße unterwegs. Auf Höhe Walther-Rathenau-Straße musste der 69-Jährige verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte der 52-Jährige zu spät und fuhr mit dem Lkw auf das Auto des 69-Jährigen auf. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

Am Samstag musste die Polizeibeamten gegen 9.30 Uhr einen Unfall in Bobbau aufnehmen. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Friedensstraße war die 78-jährige Fahrerin eines Pkw Honda beim Einparken mit dem geparkten Pkw Volkswagen einer 35-Jährigen zusammengestoßen. Es entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 3000 Euro.