Um die Terminketten des Investors, der Online-Versandapotheke MyCare, nicht zu gefährden, ruft die Stadt die Räte vorzeitig aus der Sommerpause. Was in der Triftstraße geplant ist.

Sonderstadtrat für neues Logistikzentrum von MyCare in Wittenberg

MyCare ist noch in der Wittenberger Friedrichstraße.

Wittenberg/MZ/JJT. - Recht kurzfristig sind im Terminkalender des Wittenberger Stadtrats zwei Termine aufgetaucht. In außerplanmäßigen Sitzungen beschäftigen sich am kommenden Montag erst der Bauausschuss und direkt am Tag danach dann der Stadtrat mit dem Bebauungsplan, der den neuen Logistikkomplex der Versandapotheke MyCare zwischen Potsdamer Ring und Triftstraße ermöglichen soll. Das Thema hatte zuletzt im Frühjahr auf den Tagesordnungen des Stadtrats gestanden. Weil es dort noch Diskussionen gab und eine zweite Lesung stattfand, verzögerte sich die Beschlussfassung. Jetzt geht es schnell. Auf MZ-Anfrage erklärte die Pressestelle der Stadtverwaltung, dass man die Terminketten und Fristen des Investors nicht gefährden wolle. Der Sonderstadtrat im August sei der frühestmögliche Zeitpunkt gewesen, da es im Juli aufgrund der Urlaubszeit keine Möglichkeit gegeben habe.