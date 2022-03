Unfall mit E-Bike-Fahrerin in Thurland - 66-jährige Frau wird schwer verletzt

Thurland/MZ - Bei einem Unfall in der Kleinleipziger Straße in Thurland ist am Dienstagnachmittag eine 66-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Ein 40-jähriger Peugeotfahrer wollte gegen 14.30 Uhr von einem Grundstück auf die Kleinleipziger Straße in Thurland auffahren und erfasste dabei die Radfahrerin, die auf der Kleinleipziger Straße aus Richtung Hauptstraße unterwegs war.

Die Frau kam durch den Zusammenstoß zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. Sowohl an ihrem E-Bike als auch am Peugeot ist ein Schaden in Höhe von jeweils circa 200 Euro entstanden.