Am Bitterfelder Bogen hat es am Sonntag, 2. November, einen Unfall gegeben. Eine Frau musste aus ihrem Fahrzeug geholt werden.

Unfall am Bitterfelder Bogen - Betrunkene Autofahrerin rutscht mit Auto in den Graben und landet auf dem Dach

Das Auto liegt auf dem Dach im Straßengraben am Bitterfelder Bogen.

Bitterfeld/MZ. - Am Bitterfelder Bogen hat es am Sonntag, 2. November, einen Unfall gegeben. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bitterfeld und Holzweißig waren gegen 15.45 Uhr alarmiert worden, weil dort ein Auto in den Straßengraben gerutscht war. In einer ersten Meldung war von zwei eingeklemmten Personen die Rede.

Vor Ort entdeckten die Kameraden in einer Böschung im Zufahrtsbereich zum Bitterfelder Bogen tatsächlich ein auf dem Dach liegendes Auto. Im Fahrzeug befand sich eine Person, die jedoch nicht eingeklemmt war und bereits von Ersthelfern betreut wurde. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde die Frau aus dem Fahrzeug befreit und zum Rettungswagen gebracht.

Nach Angaben der Polizei wurde die 45-jährige Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,2 Promielle.

Der Mercedes der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wurde von der Polizei auf 7.000 Euro geschätzt.

Einen großen Dank richtete die Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen an die Ersthelfer, die sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die verunfallte Frau gekümmert hatten.