Unbekannte Täter entwenden Mazda in Bitterfelder Innenstadt: Schaden liegt bei über 10.000 Euro

Nach einem Auto-Klau in Bitterfeld ermittelt die Polizei.

Bitterfeld/MZ. - Bislang unbekannte Täter haben in Bitterfeld nahe der Straße Plan vom sogenannten Parkplatz Schweinemarkt ein Auto geklaut. Dabei handelt es sich laut Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld um einen blauen Mazda 6 Kombilimousine.

Die Tat soll sich am Freitag zwischen 12 und etwa 21 Uhr ereignet haben. Das Fahrzeug war laut der Angaben dort ordnungsgemäß geparkt und verschlossen. Die Fahrzeugschlüssel haben sich demnach zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Wohnung der Anzeigenden befunden.

Es ist ein Stehlschaden von geschätzten 10.500 Euro zu verzeichnen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Wer Hinweise zur Tat oder zu vermeintlichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen, Dammstraße 10 in Bitterfeld, Tel.: 03493/301-0 oder per Mail unter [email protected] mit der Polizei in Verbindung zu setzen.