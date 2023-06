Unbekannte klauen eine Tasche von Camping-Urlaubern am Goitzschesee in Bitterfeld

Dreiste Diebe an der Goitzsche in Bitterfeld am Werk

Bitterfeld/MZ - Dreiste Diebe haben an der Goitzsche in Bitterfeld ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei berichtet, wurde ein älteres Ehepaar, das derzeit ein paar Urlaubstage an der Goitzsche verbringt, zu Opfern. Ihr Wohnmobil steht auf einem Parkplatz an der Berliner Straße.

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte eine graue Tasche mit Regenbekleidung und Erste-Hilfe-Materialien von einem Fahrrad der Urlauber gestohlen, das auf dem Fahrradträger des Wohnmobils befestigt war. Der Stehlschaden beläuft sich zwar „nur“ auf rund 60 Euro, aber ob das Paar den Urlaub in der hiesigen Region in guter Erinnerung behalten wird, dürfte fraglich sein.