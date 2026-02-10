weather wolkig
Schwierige Fahndung Überwachungsbilder von Tätern - Warum diese von der Polizei in Anhalt oft erst spät veröffentlicht werden

Warum die Polizei mit teils schlechten Aufnahmen und häufig erst nach Monaten auf Kriminellen-Jagd geht. Ausnahmen gibt es bei schweren Verbrechen oder Fotos von Gegenständen.

Von Jan Wätzold Aktualisiert: 10.02.2026, 14:36
In der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau werden auch die Öffentlichkeitsfahndungen für den Altkreis Bitterfeld koordiniert.
In der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau werden auch die Öffentlichkeitsfahndungen für den Altkreis Bitterfeld koordiniert. (Foto: Thomas Ruttke)

Bitterfeld/MZ. - Wer, bitte, soll diese Person erkennen? Wie, verdammt, soll sich jemand nach Monaten, manchmal Jahren noch an einen Besuch im Baumarkt erinnern? Es ist immer das Gleiche: Wendet sich die Polizei mit Fotos mutmaßlicher Täter an die Öffentlichkeit, herrschen bei den meisten Leuten erst mal Verwunderung und großes Rätselraten.