Blaulicht auf dem Teichfest Überraschungseinsatz mit Symbolkraft: Feuerwehr Petersroda erhält neues Fahrzeug

Erst dachten alle an einen Ernstfall, dann kam die große Überraschung: Beim Teichfest in Petersroda wurde das neue TLF 3000 an die Ortswehr übergeben – samt Einsatzshow und Bürgermeisterinnen im Schlaucheinsatz.