  4. Standort Bitterfeld-Wolfen: Überraschender Neustart nach Soex-Insolvenz - Wer in Wolfen nun die Textilsortierung betreibt

Ende 2024 kam der Schock für Soex in Wolfen: Insolvenz, 230 Mitarbeiter wurden freigestellt. Wie nun bekannt wurde, läuft die Arbeit seit Mai dieses Jahres unter einem neuem Betreiber wieder.

Von Robert Martin Aktualisiert: 12.08.2025, 11:35
Blick auf das Betriebsgelände im Wolfener Teil des Chemieparks, wo die IZ Circular Textiles seit Mai wieder Alttextilien sortiert und aufbereitet.
Blick auf das Betriebsgelände im Wolfener Teil des Chemieparks, wo die IZ Circular Textiles seit Mai wieder Alttextilien sortiert und aufbereitet. (Foto: Thomas Schmidt)

Wolfen/MZ. - Am ehemaligen Soex-Standort in Wolfen hat sich seit der Insolvenz Ende 2024 einiges getan: Die IZ Circular Textiles GmbH, die zum Unternehmen Interzero gehört, hat dort bereits im Mai dieses Jahres offiziell die Produktion aufgenommen. Das bestätigt eine Sprecherin des Unternehmens Interzero auf MZ-Anfrage. „Es handelt sich dabei nicht um eine Fortsetzung der früheren Aktivitäten von Soex, sondern um einen Neustart mit überarbeiteten und weiterentwickelten Prozessen“, teilt sie mit.