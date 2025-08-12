Ende 2024 kam der Schock für Soex in Wolfen: Insolvenz, 230 Mitarbeiter wurden freigestellt. Wie nun bekannt wurde, läuft die Arbeit seit Mai dieses Jahres unter einem neuem Betreiber wieder.

Überraschender Neustart nach Soex-Insolvenz - Wer in Wolfen nun die Textilsortierung betreibt

Blick auf das Betriebsgelände im Wolfener Teil des Chemieparks, wo die IZ Circular Textiles seit Mai wieder Alttextilien sortiert und aufbereitet.

Wolfen/MZ. - Am ehemaligen Soex-Standort in Wolfen hat sich seit der Insolvenz Ende 2024 einiges getan: Die IZ Circular Textiles GmbH, die zum Unternehmen Interzero gehört, hat dort bereits im Mai dieses Jahres offiziell die Produktion aufgenommen. Das bestätigt eine Sprecherin des Unternehmens Interzero auf MZ-Anfrage. „Es handelt sich dabei nicht um eine Fortsetzung der früheren Aktivitäten von Soex, sondern um einen Neustart mit überarbeiteten und weiterentwickelten Prozessen“, teilt sie mit.