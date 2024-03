Die Stadt- und Touristinformation am Rathaus erhält eine Auszeichnung des Deutschen Tourismusverbands. Was damit gewürdigt wird und was das nun bringen soll.

Bitterfeld/MZ. - Der Tourismus in Bitterfeld-Wolfen ist ausgezeichnet. Das findet der Deutsche Tourismusverband (DTV) und hat der Stadt an der Goitzsche dafür ein „i“ verliehen. Das rote Hinweisschild mit dem charakteristischen Buchstaben ziert in Zukunft die Stadt- und Tourismusinformation am Bitterfelder Rathaus.