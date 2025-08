Erinnerung an einen weggebaggerten Ort

Schlaitz/MZ. - Die Wiedersehensfreude konnte größer nicht sein: Mehr als 120 Frauen und Männer sind am Wochenende in die Landgaststätte nach Schlaitz zum Niemegktreffen gekommen. Um wie jedes Jahr des Ortes zu gedenken, der 1978 der Kohle zum Opfer fiel, in Erinnerungen zu schwelgen und vor allem miteinander zu reden.