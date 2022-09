Wasser zapfen rund um Bitterfeld - Wo Durstigen geholfen wird

Schnell die Trinkwasserflasche auffüllen, kurz einen Schluck nehmen: Immer mehr Stationen in der Region rund um Bitterfeld bieten kühles Nass an.

Sandersdorf/Köthen/MZ - In der Stadt unterwegs und plötzlich kommt der Durst: In diese Situation kann jeder einmal kommen. Aber was tun - eine Flasche Wasser kaufen? Doch was, wenn der Geldbeutel zu Hause liegt?