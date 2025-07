Das jährliche Fest der „Schützengilde Schloss Libehna 1832“ startet am 2. August 2025 mit einem Umzug, der quer durch Raguhn bis hinaus zum Schützenplatz führt. Was ist noch geplant?

Tradition trifft Show: Schützenfest am 2. und 3. August 2025 in Raguhn mit vollem Programm

Mit einem Umzug startet das Schützenfest auch an diesem Wochenende. Er führt, wie hier 2024, durch Raguhn bis zum Schützenplatz.

Raguhn/MZ. - Am kommenden ersten Augustwochenende lädt die Schützengilde „Schloss Libehna“ Raguhn zum diesjährigen Schützenfest ein. Gefeiert wird am Samstag und Sonntag, 2. und 3. August, auf dem Schützenplatz beim einstigen Schloss Libehna. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes Programm mit traditionellen Höhepunkten, moderner Unterhaltung und kulinarischen Genüssen – der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Erwartet wird zudem Eduard Prinz von Anhalt.