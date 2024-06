Eine Skoda-Fahrerin hat am Sonnabend an Kreuzung bei Raguhn einen Motorradfahrer übersehen. Es kam zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

Zusammenstoß am Sonnabend

Die Unfallstelle auf der B 184 am Abzweig Raguhn: Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Raguhn/MZ. - Bei einem Unfall auf der B184 nahe Raguhn ist am Samstagmittag ein Motorradfahrer getötet worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle geflogen, wo er am Sonntagmorgen seinen Verletzungen erlag.