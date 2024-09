Tödlicher Bahnunfall Drama in Bitterfeld - Mann wird auf den Gleisen von Zug erfasst und stirbt

Ein 29-jähriger Mann wird am Bahnübergang in Bitterfeld von einem Güterzug erfasst. Er stirbt an seinen schweren Verletzungen. Wieso stand der Mann trotz geschlossener Schranken auf den Gleisen?