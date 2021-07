Tischlergeselle überzeugt in Bitterfeld mit einem im Tisch versteckten Computer

Bitterfeld/MZ - Das Leuchten seines selbst gebauten Computertisches hat sich auf alle übertragen. Anlässlich der Bewertung beim Gesellenprüfungsausschuss der Kreishandwerkerschaft Anhalt-Bitterfeld hat Emilio Zell von acht ausgestellten Stücken den ersten Platz belegt. Seine Idee, mal etwas anderes vorzustellen, hat ihm dann auch das Leuchten in die Augen gebracht.

„Da ich mich schon lange mit Computertechnik befasse, ist mir die Idee gekommen, einen Tisch für die Rechner zu bauen“, erzählt der junge Mann aus Coswig. Doch mit einem einfachen Tisch wollte er sich nicht zufrieden geben. Es sollte schon etwas Spezielle sein, das ihm und der Prüfungskommission auch gefalle und sich in das heimische Zimmer einpasse.

Im Innenleben des Tisches verstecken sich Ventilatoren, gebogene Leuchtstoffröhren und viel andere technische Teile

Also wurde eine Beleuchtung, Lüfter und noch manch andere technische Raffinesse mit installiert. Das es im Endeffekt für den ersten Platz gereicht habe, mache ihn besonders stolz. Dabei zeigt er in das Innenleben des Tisches, in dem sich Ventilatoren, gebogene Leuchtstoffröhren und viel andere technische Teile verstecken. „Wenn alles zusammengebaut ist, kann man von dem Innenleben nichts mehr sehen“, sagt der angehende Tischler.

Gruppenfoto der Tischlergesellen zusammen mit den Lehrmeistern. (Foto: Maul)

Aber auch die anderen ausgestellten Einzelstücke wurden von der Kommission als sehr gut bewertet. Türen, verschiedene Möbel, ein Spieltisch für Schach, Treppen oder ein so genannter „Schuh-Schal-Schnick-Schnack-Schrank“ begeisterte die Handwerksmeister.

„Wir sind sehr froh, dass sich in diesem Jahr neun junge Leute der Prüfung gestellt haben“

„Wir sind sehr froh, dass sich in diesem Jahr neun junge Leute der Prüfung gestellt haben“, sagt Jeannine Tschenisch, die in Vertretung von Geschäftsführerin Carmen Pottel die Organisation der Prüfung organisiert hat. Im vorigen Jahr sei es nur ein einziger Geselle gewesen, den die Prüfungskommission zu Hause in Rödgen besucht habe. So etwas passiere auch nicht alle Tage, aber in diesem Fall habe man Aufwand und Nutzen gegeneinander abgewogen.

Insgesamt könne man in diesem Jahr mit der Anzahl der Prüflinge zufrieden sein, so Tschenisch. Der junge Mann, der die Prüfung im ersten Anlauf nicht schaffte, habe die Möglichkeit, noch einmal anzutreten, um dann eventuell bei der Freisprechung aller Auszubildenden am 27. August im Bitterfelder Wasserzentrum dabei zu sein. Dabei seien die neu angehenden Tischlergesellen gegenüber dem Baubereich zahlenmäßig die Wenigsten, bei den Noten aber die Besseren, freut sich die Sachbearbeiterin der Kreishandwerkschaft Anhalt-Bitterfeld.