Tausende Haushalte am Sonntagmorgen in Bitterfeld ohne Wasser

Bitterfeld/MZ/ung - Der Bruch einer Hauptleitung hat am Sonntagmorgen fast in ganz Bitterfeld die Wasserversorgung stillgelegt beziehungsweise für starken Druckabfall gesorgt. Tausende Haushalte waren betroffen.

Gegen 5 Uhr war die Meldung bei der Midewa eingegangen, sagte Geschäftsführer Uwe Störzner gegenüber der MZ. Sofort wurde mit der Ortung begonnen, schließlich konnte der die defekte Leitung in der Berliner Straße in Höhe Stadthafen ausfindig gemacht werden. Zeitgleich wurde mit dem Aufstellen von acht Wasserwagen im Ort begonnen

Da in der Stadt in den letzten Jahre viele Schieber gebaut worden sind, war laut Störzner ein schnelles Umleiten der Wasserversorgung weg von der defekten Leitung möglich, so dass alle Haushalte kurz nach 10 Uhr wieder an der Versorgung angeschlossen waren.

Die Vorbereitungen für die Reparaturarbeiten sind bereits im Gange.