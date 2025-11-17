weather regenschauer
  4. Neues Album von Bianca Graf startet durch: „Tanzen bis zum Morgen“: 10. Album der Wolfener Sängerin Bianca Graf nimmt richtig Fahrt auf

Wenige Wochen nach der Veröffentlichung macht das aktuelle Album „Tanzen bis zum Morgen“ von Bianca Graf Furore. Seit mittlerweile zehn Wochen ist es in den Apple Trend Charts erfolgreich.

Von Silke Ungefroren 17.11.2025, 18:00
Bianca Graf freut sich schon auf die Weihnachtszeit.
Bianca Graf freut sich schon auf die Weihnachtszeit. (Foto: Edgar Plepp)

Wolfen/MZ. - Bianca Graf freut sich sehr: Seit der Veröffentlichung ihres neuen Albums „Tanzen bis zum Morgen“ im September hat dieses inzwischen so richtig Fahrt aufgenommen. Es ist auf allen Downloadportalen wie Google oder Amazo weltweit präsent und seit mittlerweile zehn Wochen in den Apple Trend Charts. Dort tummeln sich so einige Größen der Branche. Und auch music.youtube.com hat einen extra Kanal für die Sängerin eingerichtet. „Alles richtig gemacht“, freut sie sich mit ihrem Team.