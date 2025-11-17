Wenige Wochen nach der Veröffentlichung macht das aktuelle Album „Tanzen bis zum Morgen“ von Bianca Graf Furore. Seit mittlerweile zehn Wochen ist es in den Apple Trend Charts erfolgreich.

„Tanzen bis zum Morgen“: 10. Album der Wolfener Sängerin Bianca Graf nimmt richtig Fahrt auf

Wolfen/MZ. - Bianca Graf freut sich sehr: Seit der Veröffentlichung ihres neuen Albums „Tanzen bis zum Morgen“ im September hat dieses inzwischen so richtig Fahrt aufgenommen. Es ist auf allen Downloadportalen wie Google oder Amazo weltweit präsent und seit mittlerweile zehn Wochen in den Apple Trend Charts. Dort tummeln sich so einige Größen der Branche. Und auch music.youtube.com hat einen extra Kanal für die Sängerin eingerichtet. „Alles richtig gemacht“, freut sie sich mit ihrem Team.