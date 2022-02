Stromausfall in Sandersdorf-Brehna - Midewa kappt bei Baggerarbeiten Leitung

Zscherndorf/MZ/MM/RMA - Plötzlich waren die Elektrogeräte in Sandersdorf-Brehna aus: Am Freitagvormittag ist im Zeitraum zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr bei rund 4.000 Kunden im Stadtgebiet der Strom ausgefallen. Auch Ampelanlagen sowie die Stadtverwaltung waren betroffen.

Auf MZ-Anfrage bestätigt der Netzbetreiber Mitnetz den Vorfall. Alle Betroffenen seien inzwischen wieder über andere Leitungen an das Stromnetz angeschlossen. Wie Pressesprecherin Evelyn Zaruba mitteilt, sei die Störung „durch Dritte“ verursacht worden. „Wahrscheinlich bei Baggerarbeiten in Zscherndorf“, sagt sie.

Dort ist bei Schachtarbeiten der Midewa an der Kreuzung Lieselotte-Rückert-Straße/An der Festwiese in der Tat ein Elektrokabel beschädigt worden. Noch am Freitagmittag sind die Reparaturarbeiten der defekten Muffe angelaufen, so dass die Baugrube am Samstag wieder verfüllt werden könne, so die Midewa.

Als Grund für die Beschädigung der Leitung nannten die Bauarbeiter vor Ort gegenüber der MZ die auf den Plänen nicht verzeichnete Elektroleitung. Die Midewa war dort auf der Suche nach einer defekten Wasserleitung, die zu einer großen Pfütze auf dem Parkplatz geführt hatte. Bei den Grabungen habe man das zwar defekte Rohr nicht gefunden, sei aber unerwartet auf die Stromleitung gestoßen. Obwohl man bei Grabungen mit so etwas rechne und deshalb vorsichtige zu Werke gehe, könne man einen Defekt nicht ausschließen, so die Arbeiter weiter. Wenn die Leitung repariert sei, werde man die Baugrube verschließen und dann am Montag noch verfestigen.