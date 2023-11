Die Stadtwerke starten eine Kooperation mit den lokalen Wohnungsbauunternehmen Neubi und WBG, um für deren Mieter günstigen Solarstrom bereitzustellen. Was dahinter steckt.

Auf dem Dach des Wohnblocks in der Franz-Mehring-Straße 9 - 15 in Wolfen-Nord werden die Solarmodule durch die Firma Besa montiert.

Bitterfeld/Wolfen/MZ. - Solarenergie ist in aller Munde, die Technik hat sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt. Vor allem Hausbesitzer haben damit die Möglichkeit, einen Großteil ihres Stroms selber zu erzeugen. Wer mietet, hat es hingegen etwas schwerer. Das soll sich ändern, und zwar in Bitterfeld-Wolfen und Umgebung.