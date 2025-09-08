Zum siebten Mal fand das Stadtfest des Fördervereins Bitterfelder Innenstadt auf dem Marktplatz statt. Ein Event, das vor allem musikalisch eine große Bandbreite bot.

Stadtfest Bitterfeld 2025: Von Schlager bis Hard-Rock war alles dabei

Bereits Nachmittags waren die Bänke vor der Bühne gefüllt. Aus gutem Grund, denn auf dieser gab es ein buntes Programm.

Bitterfeld/MZ. - Drei Tage Gaudi waren es auf dem Bitterfelder Marktplatz, der sich in eine lebendige Festmeile verwandelte. Ganz ohne Eintritt, mit einem Programm für die ganze Familie und vor allem einer ganzen Menge Musik. Auf der Bühne wurden Genres von Schlager bis Hardrock abgedeckt.