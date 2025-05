Chemie gegen Plage Stadt Raguhn-Jeßnitz sagt dem Eichenprozessionsspinner den Kampf an

Seit dem 15. Mai 2025 werden kommunale Eichenbäume in Raguhn-Jeßnitz mit einem Schädlingsmittel behandelt. Die Aktion soll bereits am nächsten Tag abgeschlossen sein – mit Wirkung in rund einer Woche.