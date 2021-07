Stadt hat noch immer keine Einigung zum Rundweg an der Zscherndorfer Postgrube

Zscherndorf/MZ - Seit Monaten erregt der geschlossene obere Rundweg um die Postgrube in Zscherndorf den Unmut vieler Einwohner des Ortes. Noch immer ist keine Lösung gefunden, geht die Debatte zwischen Stadt und Grundstückseigentümer weiter.

Die Bürgerinitiative (BI), die sich im Frühjahr gegründet hatte und der über 170 Haushalte angehören, lässt nicht locker: Die Bürger sollen um die Postgrube laufen können - auf einem Weg, den mühelos auch ältere Leute und Mütter mit Kinderwagen nutzen können.

Die Stadtverwaltung hat sich mit Grundstückseigentümer Steve Wittmann jedoch bis heute nicht einigen können

Das Thema spielte so erneut in der Bürgersprechstunde des Stadtrats von Sandersdorf-Brehna eine Rolle. Die Stadtverwaltung, die nach eigenen Worten an einer einvernehmlichen Lösung interessiert ist, hat sich mit Grundstückseigentümer Steve Wittmann jedoch bis heute nicht einigen können.

„Ich habe mit Herrn Wittmann und seinem juristischen Beistand alle Argumente ausgetauscht“, so Bürgermeister Andy Grabner (CDU). „Die Stadt wird zeitnah abwägen und eine Entscheidung treffen.“ Er bat um zwei Wochen Zeit, die dürfte diese Woche vorüber sein.

Aus Sicht der Bürgerinitiative „ist in der Vergangenheit einiges schiefgelaufen“

Auch die Bürgerinitiative will freilich eine einvernehmliche Lösung. Aus ihrer Sicht „ist in der Vergangenheit einiges schiefgelaufen“ - so seien außer dem jetzt geschlossenen Wanderweg um die Postgrube geplante Schlippen im Neubaugebiet Alte Ziegelei gar nicht erst gebaut worden, auch ein Weg an einer der Richard-Gruben sei weggefallen. Das, so die BI, sei nicht im Interesse der Öffentlichkeit.

So regte BI-Initiator Paul Mittelsdorf an, das Thema im Stadtrat noch mal zu diskutieren und die Bürger über das Ergebnis im Amtsblatt zu informieren. Indem man bei derartigen Aspekten das öffentliche Interesse stärker wahrt, könnten künftige Probleme wie das, das derzeit die Gemüter erhitzt, vermieden werden.