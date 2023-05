Pouch/MZ - Die Anreise zum Festival Sputnik Spring Break, das von Freitag bis Montagmorgen auf der Halbinsel Pouch am Goitzschesee bei Bitterfeld stattfindet, hat begonnen. Tausende Festivalbesucher reisen bereits am Mittwochmorgen an, der Verkehr staut sich in beide Richtungen.

Deutlich mehr Verkehr als 2022

Um 10 Uhr öffnen sich dann die Tore. „Schon in den frühen Morgenstunden standen die ersten Festivalbesucher davor“, schildert Philipp Helmers vom Produktionsteam die Situation. Seine Bilanz am frühen Nachmittag: „Bislang ist alles reibungslos abgelaufen.“ Schon auf den ersten Blick erkennbar ist, dass es deutlich mehr Gäste sind als zur selben Zeit ein Jahr zuvor. „Ja, es sind spürbar mehr als im letzten Jahr“, bestätigt Helmers den Eindruck.

So sehen das auch die Beamten vom Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld, die den Verkehr an der Einfahrt auf die Halbinsel Pouch von der B 183 steuern und überwachen. Wie Matthias Hoffmann vom Revier auf MZ-Anfrage mitteilt, staute sich der Verkehr auf der wichtigen Bundesstraße am Vormittag in beide Richtungen. „In Richtung Bitterfeld ging es bis zum Pegelturm, in der Gegenrichtung bis zur Muldebrücke“, so Hoffmann. Am frühen Nachmittag habe sich die Situation hingegen bereits entspannt. Mit einer Zunahme des Anreiseverkehrs rechneten die Beamten wieder am Mittwochabend.

Die besten Plätze sind bereits vergeben. (Foto: Robert Martin)

Viele der vorwiegend jungen Menschen sind bereits früh losgefahren, um sich die begehrtesten Plätze auf dem Gelände zu sichern. Unter ihnen sind Paula Schubert aus Eisleben sowie Adrian Fischer und Magdalena Ecke aus Leipzig, die gut gelaunt und gesprächsfreudig zwischen Zelt, Pavillon und Autos sitzen. Auf Campingstühlen natürlich. Zum dritten beziehungsweise vierten Mal sind sie beim Spring Break, das für sie auch zu einem Kurzurlaub in ihrer Heimatregion geworden ist, wie sie sagen. „Das Lineup ist mega“, sagt Ecke, die sich besonders auf das Kraftklub-Konzert freut. Dass das Festival, das traditionell eher auf Techno und Hip-Hop gesetzt hat, damit auch rockiger wird, stört sie nicht.

Mehr zum Thema: Sputnik Spring Break 2023: Alle Infos zum Festival in Pouch bei Bitterfeld

Nicht ganz davon überzeugt sind drei Jungs, die ein paar hundert Meter weiter mit einem großen Team aufbauen. Philipp Enke aus Dessau sowie Martin Stockhaus und Max Zimnie aus Altenburg sind der Meinung, dass die Musik auf dem Festival vor allem elektronisch sein sollte. Und dafür sorgen sie auch, denn sie bauen auf dem Campingplatz ein Zelt auf, wo sie vor allem bis zum offiziellen Start des Festivalprogramms am Freitag um 19 Uhr Programm machen und in dem mehrere hundert Menschen Platz finden. „SPTNK du HRNSHN“ nennen sie ihre Bühne, die sie mit großem Einsatz vorbereiten und nach eigener Aussage aus eigener Tasche finanzieren. „Mehrere tausend Euro“ koste das, Gewinn wollen und dürfen sie nicht machen. „Wir machen hier einfach was Geiles, damit die Leute Spaß haben können“, erklärt Stockmann den Hintergrund. „Wir sind cool mit dem Veranstalter, haben im Vorfeld telefoniert und viel geklärt“, so Stockhaus.

Philipp Enke, Martin Stockhaus und Max Zimnie (v.l.) stemmen ein eigenes Programm. (Foto: Robert Martin)

Ordnungsamt: Große Akzeptanz vor Ort

Denn Auflagen gibt es natürlich, sie gelten für alle Besucher – vor allem bis Freitag. So muss die Musik in der Nacht zum Donnerstag ab Mitternacht und in der Nacht zum Freitag ab 1 Uhr abgeschaltet werden. Während des Festivalbetriebs gibt es hingegen keine Ruhezeiten. Das sei auch weder durchsetzbar noch im Interesse der Veranstaltung, erklärt Tina Puschmann, Ordnungsamtsleiter der Gemeinde Muldestausee. Sie könne verstehen, wenn sich Anwohner durch die Lautstärke gestört fühlen. „Es ist aber eine sehr große Akzeptanz da“, sagt sie. Zudem messe der Veranstalter die Lautstärke. Hier gelten Höchstgrenzen. Bis Freitag werden rund 25.000 Besucher erwartet, denn das Festival ist ausverkauft.