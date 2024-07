Sperrung in der Burgstraße sorgt für Verwirrung: Fanden dort überhaupt Bauarbeiten statt?

Irritationen in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ. - Eine Sperrung in der Bitterfelder Innenstadt hat bei Verkehrsteilnehmern für Verwirrung gesorgt. Seit vergangenen Donnerstag war die Burgstraße zwischen der Einmündung Mühlstraße und Ratswall für den Verkehr gesperrt. Mitten in der Einbahnstraße war ein Bereich durch Warnbaken eingezäunt, ein Durchkommen nicht möglich. Seit Montag sind die Baken plötzlich wieder beiseite geräumt und auch die Straßensperrung ist aufgehoben. Doch Bauarbeiter waren während der ganzen Zeit nicht zu sehen. Das Ganze klingt nach einem Schildbürgerstreich. Auch in den sozialen Medien erntet die Aktion Sprott und Kritik.