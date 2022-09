Nach dem Feuer in der alten Weberei Hilfe für Brandopfer in Pouch - Firma sammelt Geld im Netz

Vermutlich war es ein Blitzschlag, der am Mittwoch in Pouch die alte Weberei in Brand gesetzt hat. Ein Mitarbeiter der Firma Essentra Packaging aus Wolfen war betroffen. Sein Arbeitgeber will nun mit einer Spendenaktion helfen.