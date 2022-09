Setzte ein Blitz den Dachstuhl der alten Weberei in Pouch in Brand?

Wegen eines Dachstuhlbrandes müssen die Feuerwehren der Gemeinde Muldestausee zu einem nächtlichen Großeinsatz ausrücken. Die ehemalige Weberei an der Poucher Hauptstraße steht in Flammen. Ein Bewohner sagt: „Wie es weitergeht, weiß ich noch nicht.“

Wahrscheinlich hat ein Blitz das Dach in Brand gesetzt.

Pouch/MZ - Ein Dachstuhlbrand hat am Mittwochabend in Pouch einen Großeinsatz der Feuerwehren der Gemeinde Muldestausee ausgelöst. „Ich hatte mich gerade für die Nachtschicht fertiggemacht, als es plötzlich einen ohrenbetäubenden Knall gab“, beschreibt Mike Fischer die Ereignisse. Sofort liefen er und seine Mutter, die im Erdgeschoss wohnt, aus ihrem Haus an der Poucher Hauptstraße nach draußen und kontrollierten das Haus.