Bitterfeld/MZ. - Der Kalenderverkauf hat sich rentiert: Bereits 2023 haben drei Apotheken in Bitterfeld, Sandersdorf und Quellendorf unter der Leitung von Ivo Gottlöber Geld für das Tiergehege in Bitterfeld gesammelt. 555 Euro sind dabei zusammen gekommen, die am 14. April feierlich an Tiergehege-Chef Thomas Ehrlich überreicht wurden.