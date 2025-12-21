weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Besondere Aktion: Spende vom Verein Sternenkinder - Sechs Bücher, die Kindern und Erwachsenen im Todesfall Halt geben sollen

Der Verein Sternenkinder Dessau spendet in ihrem Gebiet Literatur an die Bibliotheken, die sie wollen. Wie etwa die Stadtbibliotheken in Bitterfeld und Wolfen. Warum dieses Thema auch Kinder angeht.

Von Benjamin Telm 21.12.2025, 09:00
Veronika Olejnicki (l.) vom Verein Sternenkinder Dessau und Susanne Ackermann, Leiterin der Stadtbibliothek, stehen vor dem neu eingeräumten Regal.
Veronika Olejnicki (l.) vom Verein Sternenkinder Dessau und Susanne Ackermann, Leiterin der Stadtbibliothek, stehen vor dem neu eingeräumten Regal. (Foto: Benjmain Telm)

Bitterfeld/MZ. - Der Tod ist für viele Menschen im Alltag ein Tabuthema. Doch „der Tod gehört zum Leben dazu, wie das Leben selbst“, sagt eine Frau, die weiß, wovon sie spricht.