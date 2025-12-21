Der Verein Sternenkinder Dessau spendet in ihrem Gebiet Literatur an die Bibliotheken, die sie wollen. Wie etwa die Stadtbibliotheken in Bitterfeld und Wolfen. Warum dieses Thema auch Kinder angeht.

Spende vom Verein Sternenkinder - Sechs Bücher, die Kindern und Erwachsenen im Todesfall Halt geben sollen

Veronika Olejnicki (l.) vom Verein Sternenkinder Dessau und Susanne Ackermann, Leiterin der Stadtbibliothek, stehen vor dem neu eingeräumten Regal.

Bitterfeld/MZ. - Der Tod ist für viele Menschen im Alltag ein Tabuthema. Doch „der Tod gehört zum Leben dazu, wie das Leben selbst“, sagt eine Frau, die weiß, wovon sie spricht.