Besondere Aktion Spende vom Verein Sternenkinder - Sechs Bücher, die Kindern und Erwachsenen im Todesfall Halt geben sollen
Der Verein Sternenkinder Dessau spendet in ihrem Gebiet Literatur an die Bibliotheken, die sie wollen. Wie etwa die Stadtbibliotheken in Bitterfeld und Wolfen. Warum dieses Thema auch Kinder angeht.
21.12.2025, 09:00
Bitterfeld/MZ. - Der Tod ist für viele Menschen im Alltag ein Tabuthema. Doch „der Tod gehört zum Leben dazu, wie das Leben selbst“, sagt eine Frau, die weiß, wovon sie spricht.