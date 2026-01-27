Auf winterglatter Straße ist es am Dienstagmorgen in Zscherndorf zu einem Unfall gekommen.

Skoda rutscht bei Bremsversuch in den Gegenverkehr - Hoher Sachschaden bei Kollision mit einem VW

Zscherndorf/MZ. - Hoher Sachschaden ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen, 27. Januar, in Zscherndorf ereignet hat.

Nach den Angaben der Polizei war ein 42 Jahre alter Skoda-Fahrer gegen 7.30 Uhr auf der Straße „Am Sportplatz“ in Richtung Bitterfeld unterwegs. Bei einem Bremsversuch geriet er ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einer Kollision mit dem VW einer 39 Jahre alten Frau kam. Diese wurde mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Nach einer ambulanten Behandlung konnte sie die Einrichtung noch am selben Tag wieder verlassen.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt insgesamt bei geschätzten 15.000 Euro.