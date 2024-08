Bitterfeld/MZ. - Großer Bahnhof am Sonnabend auf dem Vereinsgelände der SG Chemie Bitterfeld in der Sommerstraße. Schon am Vormittag ist das Gelände gefüllt, große und kleine Akteure sind aktiv: Viele Stände sind aufgebaut, die jungen Sportler sind bereits beim Trainieren auf der Matte oder am Barren. Was ist los?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.