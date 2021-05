Service ausgeweitet: Post nimmt dritte Packstation in Bitterfeld-Wolfen in Betrieb

Bitterfeld - Die Deutsche Post DHL hat ihren Service für den Paketversand und Paketempfang in Bitterfeld-Wolfen weiter ausgebaut und ihre dritte DHL-Packstation mit 101 Fächern in der Fritz-Weineck-Straße 16, direkt am dortigen am Penny-Markt in Betrieb genommen. Das hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung ...

Die Deutsche Post DHL hat ihren Service für den Paketversand und Paketempfang in Bitterfeld-Wolfen weiter ausgebaut und ihre dritte DHL-Packstation mit 101 Fächern in der Fritz-Weineck-Straße 16, direkt am dortigen am Penny-Markt in Betrieb genommen. Das hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Ab sofort können die Kunden kontaktfrei rund um die Uhr ihre Sendungen verschicken und empfangen. Weitere Paketautomaten befindet sich in Bitterfeld-Wolfen in der Lindenstraße 11-13 und in der Damaschkestraße 2a-c sowie in Sandersdorf in der Straße der Neuen Zeit 11.

Eine Anmeldung für diesen kostenlosen Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich. (mz)