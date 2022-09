Sehbehinderte monieren Zustand der Treppenstufen beim Geldinstitut in Wolfen-Nord

Wolfen/MZ - Vorsicht, Sturzgefahr! Davor warnt Lutz Kircheis seit Monaten. Die Treppe vor der Sparkasse in Wolfen-Nord ist für sehbehinderte Menschen ein Unfallschwerpunkt, findet nicht nur er. Kircheis ist Mitglied im Beirat für Menschen mit Behinderung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Bei einer Rundfahrt im Wolfener Stadtteil wurde das Fehlen von so genannten Signalstreifen an der obersten und untersten Stufe von Menschen mit Behinderungen moniert.