Bitterfeld/MZ. - An der Kreuzung zur Friedensstraße auf der B100 in Bitterfeld hat es am Mittwoch, 17. Dezember, einen schweren Unfall gegeben.

Die Freiwillige Feuerwehr Bitterfeld war um 7.22 Uhr alarmiert worden. Die Absetzung des ersten Notrufes an die Leitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld erfolgte nach Angaben der Feuerwehr via eCall. Bei der Alarmierung konnte den Einsatzkräften neben dem Unfallort und der Fahrtrichtung - B 100 in Richtung Mühlbeck - noch mitgeteilt werden, dass die Airbags an den beteiligten Autos ausgelöst hatten, kein Kontakt zum Insassen besteht und somit keine weiteren Rückfragen gestellt werden konnten. Neben der Feuerwehr wurde zudem der Rettungsdienst alarmiert.

Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte zeigte sich, dass es im Kreuzungsbereich zwei Autos kollidiert waren und in der Folge ein Auto von der Fahrbahn ab- und erst im angrenzenden Straßengraben zum Stehen kam. Die beiden Fahrer der Autos wurden bereits vom Rettungsdienst behandelt. Weitere Personen befanden sich nicht in den Fahrzeugen.

Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert, zudem wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden und auf der Fahrbahn herumliegende Fahrzeugteile beseitigt. Während des Einsatzes und für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße voll gesperrt. Im morgendlichen Berufsverkehr gab es lange Staus.

Beim eCall handelt sich um ein automatisches Notrufsystem in Autos, welches seit dem 1.April 2018 für alle Neuwagen in der Europäischen Union Pflicht ist. Der Notrufdienst funktioniert europaweit gleich. Kommt es zu einem schweren Autounfall, bei dem die Airbags auslösen, sendet das System automatisch einen Notruf ab. Das Notrufsystem kann aber auch bei einem dringenden medizinischen Problem manuell ausgelöst werden. Durch Fahrende, Mitfahrende oder Helfende kann der im Fahrzeug befindliche SOS-Knopf gedrückt werden. Dieser befindet sich meistens am Dachhimmel in der Nähe der Innenbeleuchtung oder des Rückspiegels.

Der eCall nutzt den Mobilfunk und die Satellitenortung, um eine Telefonverbindung zur Notrufnummer 112 mit der nächstgelegenen Rettungsleitstelle herzustellen. Zusätzlich zur Sprachverbindung werden Standortdaten und Angaben zur Art der Auslösung übertragen, falls die Insassen nicht mehr ansprechbar sein sollten.