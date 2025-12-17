70 Jahre lang hat es in Dessau den Optiker „Brillen Böttcher“ gegeben. Nun zieht sich Roland Böttcher zurück. Warumseine entscheidung das Aus für den Laden bedeutet.

„Wo sollen wir jetzt hin?“ - Dessauer Traditionsgeschäft „Brillen Böttcher“ schließt zum Jahresende

Roland und Renate Böttcher gehen in den Ruhestand. Damit endet auch die Geschichte des Optiker-Fachgeschäfts in Dessau nach 70 Jahren.

Dessau/MZ. - Viele Brillen in der Auslage sind bereits vergriffen. Roland Böttcher zieht einige Schubladen im Verkaufsraum auf, auch dort gähnende Leere. Der Ausverkauf bei „Brillen Böttcher“ in der Askanischen Straße 15 findet bereits seit dem 1. Dezember statt. Damit bereitet Inhaber Roland Böttcher die Schließung des Geschäfts zum 23. Dezember vor.