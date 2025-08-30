Der schwerer Unfall hat sich am Freitagnachmittag in der Halleschen Straße in Bitterfeld ereignet.

Bitterfeld/MZ. - Zu einem folgenreichen Verkehrsunfall ist es am Freitag, 29. August, gegen 16.15 Uhr in der Halleschen Straße in Bitterfeld gekommen.

Nach ersten Informationen übersah der Fahrer eines BMW die in Fahrtrichtung Halle vor einer Ampel wartenden Fahrzeuge und fuhr offenbar ungebremst auf einen Pkw Volkswagen auf. Dieser wiederum schob durch die Wucht des Aufpralls zwei weitere Autos zusammen.

Drei der vier um Fall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Das vierte, am weitesten Richtung Ampel befindliche Fahrzeug konnte nach circa 30 Minuten wieder in Bewegung gesetzt werden.

Die Ortsfeuerwehr Bitterfeld sowie mehrere Rettungswagen waren vor Ort. Während des Einsatzes war die Hallesche Straße Richtung Zentrum vollgesperrt, nach rund 45 Minuten wurde der Verkehr im Wechsel an der Unfallstelle vorbeigeleitet.