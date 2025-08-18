In Renneritz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Sonntagabend, 17. August, eine Gartenlaube ausgebrannt.

Die Feuerwehr hat den Brand der Gartenlaube in Renneritz gelöscht.

Renneritz/MZ. - In Renneritz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Sonntagabend, 17. August, eine Gartenlaube ausgebrannt. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld gemeldet. Die betroffene Gartensparte befand sich an der Straße „Zur neuen Siedlung“. Der Brand wurde gegen 18.20 Uhr gemeldet.

Bei Eintreffen der Polizei war der Brand durch die Feuerwehr bereits gelöscht. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Brehna, Glebitzsch/Renneritz und Roitzsch.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer im Rahmen von Schweißarbeiten in unmittelbarer Nähe zur Laube aus. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Am Freitagmorgen, 18. August, gab es in Brehna den nächsten Feuerwehreinsatz. Dort stand ein Bekleidungscontainer in Flammen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.