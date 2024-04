Auf einem Grundstück in der Straße „Bahnwärterhaus“ in Schortewitz ist am Montag gegen 17.30 Uhr ein Schuppen in Brand geraten.

Schuppen brennt am Bahnwärterhaus in Schortewitz aus - Schaden liegt bei 5.000 Euro

Schortewitz/MZ. - Auf einem Grundstück in der Straße „Bahnwärterhaus“ in Schortewitz ist am Montag gegen 17.30 Uhr aus bislang noch unbekannter Ursache ein Schuppen in Brand geraten. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Dienstag gemeldet.

25 Kameraden der örtlichen Feuerwehr sowie umliegender Ortschaften waren vor Ort im Einsatz und konnten Schlimmeres verhindern. Das Innere des Gebäudes brannte trotzdem vollständig aus. Der Schadensumfang beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.